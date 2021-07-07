الاستعلام عن صلاحية الاقامة في المملكة العربية السعودية 1442 هـ

الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن خطوات الاستفهام عن صلاحية الإقامة من خلال رقم الإقامة لعام ،1442 وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية التابعة لها، وذلك حتى يتم التسهيل على المواطنين والمقيمين بالدولة بعمل جميع التعاملات والاستعلامات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أن المملكة تقوم بفرض الغرامات على الأشخاص الذين تم انتهاء إقامتهم ولا يجددونها مرة ثانية، وهذا الفعل ينتج عنه دفع مبالغ كبيرة للغاية أو السجن وممكن أن تصل العقوبة إلى الطرد خارج المملكة إذا كان هناك عمل من غير إقامة.

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتوفير خطوات الاستفهام عن صلاحية الإقامة عن طريق رقم الإقامة لعام 1442، وذلك عن طريق الإنترنت حتى يتم تسهيل المعاملات في فترة كورونا، ومن الممكن الاستفهام عن صلاحية الإقامة كالآتي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لـ “ وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني “.

يتم الضغط على حقل “الإقامات”.

يتم تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يتم النقر على حقل “خدماتي”.

يتم اختيار حقل “الجوازات”.

نقوم بالضغط على حقل “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.

يتم كتابة البيانات اللازمة ورقم الإقامة الخاص بالشخص.

يتم كتابة كود التحقق المرئي.

الضغط على حقل “عرض”.

إن المملكة تنبه عن ضرورة الاستعلام عن صلاحية الإقامة حيث إنها كانت صارمة للغاية في هذا الأمر، وإن المملكة لن تسامح في أي تهاون مطلقًا في شأن الإقامة، حيث قامت بوضع الكثير من الغرامات والعقوبات على الأشخاص الذين انتهت إقامتهم وذلك من أجل التجديد وعدم إخلال الأمن في المملكة، والغرامات كالآتي: