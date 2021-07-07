عاجل.. إصابة 3 ضباط فى إطلاق نار على مركز شرطة بـ شيكاغو

جدة - نرمين السيد - وتتصاعد وتيرة أعمال العنف والقتل بشكل ملحوظ فى الولايات المتحدة وتثير الجدل مجدداً حول جدوى "الحرية الوهمية بحمل السلاح الفردى" فى المجتمع الأمريكى، حيث ذكرت صحيفة "الجارديان" فى تقرير لها أن هذه الأعمال أدت إلى مقتل 4 آلاف شخص فى الولايات المتحدة العام الماضى فى ارتفاع كبير مقارنة بعام 2019.

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