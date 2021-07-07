القوات المسلحة العراقية: نرفض أن تكون البلاد ساحة لردود الفعل

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أن استهداف مطار أربيل وقاعدة عين الأسد يمثّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة.





وقال رسول خلال بيان، "مرة أخرى أعداء العراق يستهدفون أمن البلاد وسيادتها، وسلامة المواطنين من خلال اعتداء إرهابى جديد على مطار أربيل، ومعسكر عين الأسد". وأضاف أن، الحكومة العراقية تؤكد ملاحقة المتجاوزين على القانون، وستفرض الأمن، كما تؤكد رفضها استخدام الأراضى العراقية وأمن مواطنيها ساحةً لردود الفعل، مما يستوجب ضبط النفس واحترام مخرجات الحوار الاستراتيجى. وتابع رسول، أن "تغيير واقع بلادنا نحو الإصلاح والازدهار على مختلف الأصعدة هو نتاج تكاتف شعبنا، وتلاحم قوانا الوطنية، وإن خيارات السلم والحرب هى حق حصرى للدولة، لأنها مسؤولية أمام الله وأمام الشعب والتأريخ، وليست اجتهادات لمجموعات، أو أفراد، أو توجهات محددة".

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