رابط نتائج النقل الخارجي 1442 للمستجدين من خلال نظام نور

رابط نتائج النقل الخارجي 1442، أعلنت نتائج حركة النقل الخارجي 1442 للمعلمين، وزارة التربية والتعليم السعودية نتائج حركة النقل الخارجي 1442-2021 للمعلمين قبل لحظات بعد تأجيل الإعلان إلى الخميس 28 من ذو القعدة حيث طلبت الوزارة من جميع المعلمين المعينين للنقل الدخول إلى الموقع الالكتروني لنظام نور والاستفسار عن الإجراء الناتج لحركة النقل الخارجي لهذا العام وأكدت الوزارة أنها تدرس إمكانية تتبع حركة النقل للعام الدراسي التالي وسوف نقدم في هذا المقال خطوات فتح رابط نظام نور.

رابط نتائج النقل الخارجي 1442

وقد تم إعلان عن نتيجة النقل الخارجي للمعلمات والمعلمين في اليوم وعلى الناقلين الخارجين على الحركة يجب اتخاذ الإجراءات أو أن يقدموا تظلمات على نتيجة النقل الخارجي بداية من يوم الخميس 28-11-1442 وحتى يوم 3-12-1442 ويتم الاعتماد على نتيجة حركة النقل الخارجي ويتم الإبلاغ عن الإدارات التعليمية في يوم 3 ذو الحجة ويتم ترتيب الشرائح للمنقولين من الخارج إلي المعلمين والمعلمات بداية من يوم 4-12-1442 إلي 8-12- 1442 وسوف نقدم لكم خطوات التسجيل في موقع نور بالترتيب كل ما عليك ان تتابع المقال لاخره.

خطوات التسجيل في نظام نور:

ننتقل معكم أعزائي عن خطوات الاستعلام عن بنتائج حركة النقل الخارجي 1442 من خلال الموقع الرسمي لنظام نور:

نقوم بفتح موقع موقع نظام نور الرسمي.

نختار رابط التسجيل لولي الأمر.

نملئ البيانات سجل ولي الأمر.

ثم نكتب اسم المستخدم.

ثم نختار التسجيل لطالب جديد.

نقوم بإدخال رقم الهوية أو الإقامة.

وايضاً صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

القيام بتحديد صف الطفل.

إدخال بيانات الطالب وبيانات الاتصال والسكن.

تحديد المدرسة حسب الإدارة التعليمية.

وأخيرا الموافقة على الإقرار.

حركة النقل الخارجي للوظائف التعليمية 1442

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في اللملكة العربية السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي أنه يجب تأكيد بيانات المعلمين الراغبين في التحويل داخليًا وخارجيًا عبر النظام فارس، بعد الإعلان عن عودة التعليم إلى وقته. في جميع مراحل التدريس أو التعليمية الذي تم توقفه بسبب انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وقد تهدف عملية نقل الخارجي في تطوير وتحسين العملية التعليمية.