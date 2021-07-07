تحديث نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، التي كثر البحث عليها من قبل المعلمات والمعلمين في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، ونظرا إلي التحديثات الجديدة يمكنكم الاستعلام النقل الخارجي والداخلي عبر نظام نور التعليمي عن طريق تسجيل البيانات المطلوبة للمعلم أو المعلمة ومن ثم تسجيل الرقم السري، يمكنكم بعد ذلك الدخول إلي خدمات شؤون المعلمين، واختيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بهذه الحالة ستتضح لك الأمر سواء تم نقلك أم لا عن طريق أيقونة الرغبات.

أعلنت وزارة التعليم السعودية الجدول الزمني لإعلان إجراءات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات وذلك حسب التالي:

إعلان نتيجة النقل الخارجي يوم الخميس 1442/11/28ه‍، الموافق 8 يوليو 2021.

كما أوضحت بدء التظلم الإلكتروني لنتيجة النقل الخارجي والذي يستمر لمدة 6 أيام بداية من يوم 1442/11/28 وذلك إلي 1442/12/3ه‍، وذكرت الوزارة أن اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبليغها إلي الإدارات التعليمية سيكون متاح 1442/12/3ه‍، أما عن ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً من قبل المعلمين سيكون متاح في الفترة ما بين 1442/12/4 إلي 1442/12/8ه‍.

إعلان نتائج النقل الداخلي يوم 1442/12/29ه‍.

وذكرت وزارة التعليم أن التظلم الإلكتروني لنتائج النقل الداخلي سيكون متاح أيضا لمدة 6 أيام بداية من التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1442 إلي الرابع من شهر محرم 1443ه‍، فيما يتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي في السابع من شهر محرم 1443.

أتاحت وزارة التعليم السعودية للمعلمين والمعلمات إمكانية الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي والخارجي من خلال موقع نظام نور التعليمي، من أجل التسهيل على العاملين في منظومة التعليم السعودية، حيث تتم آلية الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:

إلي هنا قد وصلنا إلي ختام حديثنا معكم نتمنى أن نكون قد أوضحنا الأمر جيداً، في حالة رغبتكم في التعرف على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات ضعها في صندوق التعليقات وسنرد عليها مباشرة على مدار الساعة أسفل هذا التقرير تحديث نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور بالخطوات.