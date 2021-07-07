رابط التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 tansiksec.emis.gov.eg

رابط التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي لطلاب الشهادة الإعدادية 2021، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمور الطلبة الذين نجحوا في الشهادة الاعدادية عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تقديم الصف الأول الثانوي سواء ثانوية عامة أو الدبلومات الفنية، ستكون إلكترونيا هذا العام، فتابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

تقديم الصف الأول الثانوي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عبر منشور رسمي لها أن السيد الوزير قد وجه بتطوير وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة التعليمية المصرية، لذا فإن تنسيق الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للتقديم على مدارس الثانوية العامة والتعليم الفني في جميع أنحاء الجمهورية.

وكما نبهت الوزارة جميع الإدارات التعليمية في الجمهورية إلى التواصل مع إدارة الاحصاء لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، وهذا حتى تستطيع المدراس تسجيل الحد الأدني للقبول بها.

ووجهت أيضا المدارس بتوجيه الطلبة إلى التقديم بالتنسيق إلكترونيا وهذا من خلال الموقع الإلكتروني tansik.emis.gov.eg، وهذا بدءا من اليوم يوم الاربعاء 7/72021.

رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2021

ويمكن لجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية التقديم في تنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا هذا العام كما أعلنت الوزارة، ويمكن لجميع الطلاب التقديم عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي عن طريق اللينك tansiksec.emis.gov.eg.

اكتب الاسم الخاص بك في الخانة المخصصة.

ادخل الرقم القومي الخاص بالطالب في خانة الرقم القومي، والرقم القومي موجود في شهادة ميلادة الطالب أو الطالبة.

قم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

اختر المحافظة.

قم باختيار المدرسة التي تريد الانضمام لها.

ارسل الطلب.

الأوراق المطلوبة لتقديم أول ثانوي

ويوجد عدة مستندات وأوراق يجب أن يوفرها الطلاب الراغبين في التقديم وهي كالآتي:

شهادة النجاح بالمرحلة الإعدادية و 4 صور منها.

شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة المميكنة و5 صور منها.

8 صور 4×6 للطالب أو الطالبة خلفية بيضاء.

صورة بطاقة ولي أمر الطالب.

كما وأعلنت الوزارة بأن المصروفات الدراسية الخاصة بطلاب الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد ستكون 500 جنيه مصري، ولم تعلن الوزارة حتى الآن أي تفاصيل حول تقديم الأوراق وطرق دفع المصروفات الدراسية للطلاب، فتابعوا معنا للتعرفوا عليها فور الإعلان عنها.