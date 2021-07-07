دوت الخليج :- اطمأنَّ وزير التربية والتعليم الدكتور “محمد خير” أبو قديس، بمكالمة هاتفية، على صحة طالبة تقدمت لامتحان الثانوية العامة “التوجيهي” بعد أن وضعت طفلها الأول فجر الإثنين.
ووفق بيان مساء الإثنين، أكدت الوزارة أن مدير التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا الدكتور جلال الرحامنة وكوادر القاعة تأكدوا من توفير كافة سبل الراحة للطالبة.
وباركت الوزارة للطالبة بوضعها مولودها متمنية لها التوفيق في امتحاناتها المقبلة، واصفة إياها بـ”صاحبة العزيمة والإصرار”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التربية الاردني يطمئن على طالبة تقدم " توجيهي " بعد وضع طفلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.