هايتى.. الحكومة تعلن الأحكام العرفية بعد اغتيال الرئيس

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أكد القائم بأعمال رئيس الحكومة، كلود جوزيف - تسلم مقاليد الحكم بعد اغتيال الرئيس مويس- فى تصريح متلفز، وأن مجلس الوزراء تبنى هذا القرار خلال جلسة طارئة عقدها فى ظل آخر التطورات الدراماتيكية فى البلاد.
وقال جوزيف إن بعض منفذى عملية الاغتيال ينطقون اللغتين الإسبانية والإنجليزية.
وكانت سلطات هايتى قد أغلقت فى وقت سابق من اليوم مطار بورت أو برانس الدولى.
واغتيل الرئيس مويس الذى كان يقود البلاد منذ عام 2017، فجر اليوم برصاص مجهولين اقتحموا مقر إقامته الخاص.
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