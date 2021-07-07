روسيا تطرد قنصل إستونيا فى سان بطرسبرج بعد اتهامه بأنشطة تجسس

جدة - نرمين السيد - وتزايدت قضايا التجسس فى الأعوام الأخيرة بين موسكو والغربيين، فى موازاة استمرار التوترات منذ الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم فى 2014. ففى إبريل، أوقف القنصل الأوكرانى فى سان بطرسبرج الكسندر سوسونيوك، من جانب الاستخبارات الروسية لمحاولته الحصول على معلومات سرية وطُلب منه مغادرة الأراضى الروسية. واتهمت روسيا أيضا بقضايا تجسس عدة فى العديد من الدول الأوروبية التى قامت فى كل مرة بطرد دبلوماسيين.

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