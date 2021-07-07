موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق كشف أسماء الناجحين

موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق الذي الترند رقم 1 والأكثر بحثا حول مواقع الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة، حيث بدأت مديريات التعليم العراقية في الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية للطلاب والطالبات، عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية بالإضافة إلي موقع السومرية نيوز، من خلال هذا التقرير سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بأسهل الخطوات وذلك عبر موقعكم ثقفني.

موقع ناجح أحد المواقع الإلكترونية الهامة التي تجد الملايين من طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة يبحثون عن الرابط الرسمي لها كي يتمكنوا من الحصول على النتائج، حيث يتيح الموقع للطلاب والطالبات السادس الابتدائي الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا بواسطة اتباع بعض الخطوات منها على سبيل المثال الدخول إلي رابط موقع ناجح ومن يتطلب منك تسجيل بيانات الاسم ورقم الامتحان والضغط على الاستعلام أو عرض النتيجة.

تتمكن أخي الطالب أختي الطالبة الاستعلام عن نتجتك من خلال موقع وزارة التربية العراقية عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على وزارة التربية العراقية الرسمي.

الرسمي. النقر على زر عرض نتائج الاختبارات.

تحديد مرحلتك الدراسية.

اختيار العام الدراسي والدور.

تسجيل بيانات الشخصية، تحديد رقم الجلوس والاسم.

مراجعة البيانات جيداً.

الضغط على كلمة (عرض نتائج السادس الابتدائي ).

). لحظات بسيطة وتظهر لك النتيجة النهائية.

لكي تستطيع عزيزي ولي الأمر أو الطالب أو الطالبة الحصول على نتيجة شهادة التعليم الابتدائي العراقي عليك إتباع بعض الخطوات الهامة أولا الدخول علي أحد المواقع التالية (موقع النجاح، موقع السومرية نيوز، موقع وزارة التربية العراقية) ومن ثم تسجيل الاسم ورقم الامتحان والنقر على عرض النتيجة، يذكر أن عرض النتائج على المواقع الإلكترونية هذه هذه الآونة من افضل ما قامت به وزارة التربية العراقية، بسبب ما تمر به جميع مدن ومحافظات العراق من انتشار كوفيد 19 بالبلاد الأمر الذي أدى إلى إصابة الآلاف نتيجة التزاحم، حيث يعد عرض النتيجة إلكترونيا أمر يجنب الكثيرون نقل العدوى من فيروس كورونا الجديد.

في الختام نذكر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذين لا يتمكنوا من الوصول إلي النتيجة، أننا بصدد مساعدتكم للحصول علي نتائج السادس الابتدائي عن طريق أضافه اسمك في التعليقات اسفل هذا المقال موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق.