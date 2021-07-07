“برقم الاكتتاب” الآن ظهر رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية نتيجة الثانوية حسب الاسم

ينشر لكم ثقفتي، رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 سوريا، حيث يترقب عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة موعد إعلان وزارة التربية السورية عن نتائج البكالوريا للعام الدراسي 2021، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة عن ظهور النتائج قريبا، وقد أتاحت الوزارة للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية السورية، ويسعى الكثير من الطلاب والطالبات لمعرفة الموقع الذي سيتم الاطلاع على النتيجة من خلاله، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم الموقع المخصص كما نتعرف على الخطوات اللازمة لذلك.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الاسم

قالت وزارة التربية السورية بأنه سيتم الاعلان عن نتائج البكالوريا 2021 في سوريا لكافة الشعب والفروع وهي، الفرع العلمي، الشعبة الأدبي، الفرع المهني، الشعبة الشرعية، الفرع النسوي في وقت واحد، ويستعد عدد كبير من الطلاب الذين قد أدوا الإمتحانات النهائية إلى الاطلاع على درجاتهم النهائية، وقد خاض الطلاب الامتحانات وسط إجراءات مشددة بجانب أخذ كافة الاجراءات الاحتياطية والتدابير الوقائية التي تمنع تفشى وباء كورونا المستجد، كما أكدت الوزارة على أن النتائج ستظهر بشكل إلكتروني لتسهيل البحث على الطلاب وتوفير الوقت عليهم.

موعد صدور نتائج البكالوريا 2021 سوريا

سجل إجمالي أعداد الطلاب الذي أدوا امتحانات البكالوريا السورية نحو 250000 طالب وطالبة على مستوى المحافظات والمدن السورية، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على 2254 مركزا امتحانايا، وتمت أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الثانوية على قدم وساق، وتجرى حاليا أعمال رصد درجات الطلاب وضبطها في لجان الكنترول، بانتظار الإعلان النهائي لظهور النتائج التي سيتم رفعها عبر موقع الوزارة، ومع كثرة البحث من قبل الطلاب لمعرفة رابط النتائج وفرنا لكم في الفقرة التالية شرح كامل للاطلاع على النتائج فور إعلانها.

رابط نتيجة البكالوريا على موقع وزارة التربية السورية

نتعرف معكم طلابنا الكرام على طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا السوري 2021 “الثانوية العامة”، حيث نوفر لكم بالخطوات والشرح التفصيلي كيفية الاطلاع على الدرجات، وكل ما عليكم فعله هو اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة، مع مراعاة ادخال البيانات بشكل صحيح ودقيق.

أولا ينتقل الطالب إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية عبر الرابط http://moed.gov.sy/site/ ثانيا الضغط على كلمة النتائج الامتحانية. ثالثا تحديد دورة 2021. رابعا اختيار نتائج الشهادة الثانوية العامة. خامسا قم بتحديد الفرع التابع له الطالب العلمي، الأدبي، الشرعي، التجاري، النسوي، الصناعي. سادسا قم باختيار المحافظة، وأدخل أيضا رقم الاكتتاب. أخيرا الضغط على البحث.

نشرت وازرة التربية السورية كيفية حصول الطلاب على نتائج البكالوريا 2021، وذلك بعد أن يتم الاعلان عن ظهور النتائج، حيث نوهت إلى ضرورة الدخول إلى رابط الموقع الرسمي، وذلك لأن هناك العديد من المواقع الوهمية، وبعد ذلك يسجل الطالب الدخول للموقع، حيث سيطلب منه ادخال رقم الاكتتاب الخاص به في المكان المخصص وكتابة اسم الطالب، وسيتمكن من رؤية النتيجة بشكل مباشر دون حدوث مشاكل، وفي حالة واجهتم أي مشكلة يرجى ترك تعليق بالأسفل.

ظهرت الآن نتائج البكالوريا 2021 في سوريا، حيث أعلن وزير التربية السوري بأن نتائج الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري ستظهر مساء اليوم الاربعاء 7/7/2021 وذلك عندما تدق عقارب الساعة السابعة مساء بتوقيت دمشق، ويسارع عشرات الآلاف من طلاب الثانوية في جميع الفروع والشعب سواء “التجاري، العلمي، الادبي، النسوي، الشرعي” إلى الاستعلام عن النتائج التي ستظهر فور اعلان الوازرة حسب الموعد الذي صرح عنه وزير التربية.