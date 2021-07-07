خطوات الحصول على نتائج البكالوريا سوريا 2021 www moed gov sy

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزر التربية عن ظهور نتائج الدورة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، وكذلك الثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام 2021 على الموقع الإلكتروني moed gov sy تلك المرحلة هامة في حياة الطلبة والطالبات حيث يتحدد عليها مستقبل الطلبة والطالبات، لتبدأ بعدها مرحلة دراسية جديدة، لذلك يهتم الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على النتائج فور ظهورها.

وزارة التربية السورية تعلن عن موعد نتائج التاسع على moed gov sy وقالت وزارة التربية السورية أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات قد انتهت وأن النتائج ظهرت على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وأنه يمكن لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين الدخول إليها moed gov sy والتعرف على النتائج. خطوات الحصول على نتائج البكالوريا سوريا 2021 يمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتائج بكالوريا سوريا من خلال البوابة الرسمية moed.gov.sy واتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج من التطبيق. الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية

اختيار الدورة الامتحانية 2021.

تحديد الشعبة التي التحق بها الطالب سواء أكانت زراعي أو نسوي أو شرعي أو تجاري.

تسجيل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

الضغط على بحث.

تظهر نتائج البكالوريا الخاصة بالطالب المستعلم بالدرجات التفصيلية ويمكن طباعة النتائج والحصول على النسخة الورقية

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