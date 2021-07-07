بالخطوات.. الاستعلام عن طلب الحج 2021

تختلف طريقة الاستعلام عن طلب الحج 1442ھ لهذا العام عن السنوات الماضية، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، ويرغب عدد كبير من المسلمين بأداء مناسك الحج، من أجل الحصول على رحمة ومغفرة الله عز وجل، حيث أن الحج من أهم أركان الإسلام، ويقوم فيه المسلم بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج بالترتيب، وفي العام الحالى قامت وزارة الحج والعمرة بالسعودية بوضع عدد من القواعد التي يجب الالتزام بها لمنع انتشار فيروس كورونا بين المسلمين في الحج، واليكم اليوم خطوات الاستعلام عن طلب الحج.

التطورات الأخيرة للاستعلام عن طلب الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم فتح باب التسجيل في الحج لهذا العام، وبدء عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين في التقديم، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بالاعلان عن موعد ظهور نتائج القبول في الحج، وذلك بدءاً من يوم 15 من شهر ذي القعدة، والموافق 15 من شهر يوليو، وذلك حتى يوم 29 من شهر ذي القعدة. ومن أهم القرارات التي سوف تطبق في الحج هذا العام، أنه سيتم اقتصار الحجاج على المواطنين والمقيمين فقط في السعودية. وسيكون عددهم 60 ألفا فقط، وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ماهي خطوات الاستعلام عن طلب الحج

ماهي خطوات الاستعلام عن طلب الحج؟ من أكثر الأسئلة الشائعة التي يتم البحث عنها كثيراً في الأيام الحالية ومع اقتراب موسم الحج، لذلك أعلنت وزارة الحج عن موقع خاص بالاستعلام عن طلب الحج، ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:-

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي التي تم الإعلان عنه.

ثم التوجة إلى الموقع الرئيسي.

بالنقر على خانة الاستعلام.

والآن يجب كتابة الرقم القومي أو رقم الهوية.

سيتم ظهور رمز مرئي على الشاشة، يجب إعادة كتابته مرة أخرى.

وأخيراً يتم النقر على عرض.

والجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت التسجيل في الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين في السعودية فقط ويشترط ألا يكون الحاج لديه أي أمراض مزمنة. وعمر الحاج من 18 إلى 65 عام، ويكون الحج للحاصلين على لقاح كورونا فقط.