موقع وزارة التربية نتائج السادس الابتدائي 2021 متاحة الآن لكل المحافظات العراقية، حيث اصبح رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق أصبح الأكثر بحثاً في الساعات الأولي من صباح السبت الموافق 3 يوليو 2021، بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج السادس الابتدائي، عبر عدة مواقع إلكترونية منها الموقع الشهير نتائجنا المتاحة عليه النتيجة منذ ساعات وكذلك الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

بدأت منذ قليلة رفع جميع نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع أنحاء محافظات مدن ومحافظات العراق، لينتهي قلق الآباء والأمهات الراغبين في الحصول على نتائج أولادهم حيث أصبح من الميسر الآن وانت في بيتك أن تستخرج نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائي، دون معانات الزحام بالمدارس، يمكنكم الآن وانت في بيتك استخراج نتيجتك وفقا لما سنوضحه إليكم في هذا التقرير.

ظهرت منذ قليل نتيجة السادس الابتدائي ويمكنكم الآن الإطلاع عن النتائج من خلال زيارة رابط النتائج وزارة التربية، كما يمكنكم أيضاً الحصول على النتيجة من خلال الموقع الشهير نتائجنا والذي يتم رفع إليه منذ قليل نتيجة المحافظات التالية (القادسية، السليمانية، كربلاء، البصرة، الأنبار، ديالي، بابل، النجف) والكثير من المحافظات العراقية الأخري، لذا تستطيع أي أسرة عراقية الآن الاستعلام عن النتائج النهائية من خلال بعض النقاط السهلة المتاحة الآن على موقع عرض النتائج.



وفرت وزارة التعليم العراقية الآن رابط رسمي لعرض النتائج النهائية للمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائي تتم خطوات الاستعلام من خلال الدخول إلى رابط موقع النتائج النهائية، وبعدها تتمكن من الوصول إلي النتائج النهائية سريعاً، دون التوجه إلي المدرسة والتي بالطبع تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية هذه الأيام خوفا من تزايد أعداد الإصابات من فيروس كورونا المستجد بالبلاد، أكدت الوزارة على إمكانية الحصول على نتائج السادس الابتدائى 2021 بالعراق من خلال الدخول إلي موقع ناجح أحد المواقع الإلكترونية المعنية برفع نتائج التعليم بالعراق واحد المواقع الإلكترونية المعتمدة رسمياً، في رفع نتائج جميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية نهاية إلي مرحلة الثانوية.

لكي تتمكن من استخراج شهادة الصف السادس الابتدائي عليك أولا التعرف أن موقع النتائج يتيح لك النتيجة في اليوم الأول مختصرة وفي اليوم الثاني يتم توضيح النتيجة مفسرة للغاية، لذا قم الآن وتعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال الخطوات التالية:



الدخول إلي موقع وزارة التعليم.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج.

في الختام تستعد أسرة الموقع للرد على تعليقاتكم واستفساراتكم أسفل هذا التقرير موقع وزارة التربية نتائج السادس الابتدائي 2021 متاحة الآن لكل المحافظات العراقية.