نصرالله: الأمريكيون شركاء بالأزمة في لبنان

دوت الخليج :- قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الاثنين، إن هناك أزمة نظام في لبنان وأزمة الحكومة تعبر عن ذلك، وهناك أزمة سياسية وفساد مستشر وسرقات واحتكار بلا حدود.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بوضع المسؤولين على لوائح العقوبات والواقع أن كل لبنان ذاهب إلى الموت، مشيرا إلى أن الأمريكيين شركاء بالأزمة وتدمير العملة اللبنانية.
وقال نصرالله إن الإدارة الأمريكية هي التي تهدد بالعقوبات وهي التي تمنع لبنان الاستعانة بأي صديق شرقي، وأضاف: "هناك خوف لدى البعض من أن يضعهم الأمريكي على لائحة العقوبات، وسأل ألا يستحق لبنان وشعبه لإنقاذه معيشيا أن يتحمل السياسيون أن توضع أسماؤهم على لوائح العقوبات الأمريكية؟".
واتهم نصرالله السفيرة الأمريكية في لبنان بأنها "تنظّر على اللبنانيين وحكومتها هي من تمنع أي مساعدة للبنان"، واعتبر أن الهدف من الحصار الأمريكي هو إثارة الشعب اللبناني وبيئة المقاومة على المقاومة.
وعلى الصعيد الحكومي، قال نصرالله إنه من المفترض أن تكون هذه الأيام حاسمة في رسم صورة المشهد الحكومي بشكل واضح.
وفي قضية مرفأ بيروت، قال نصرالله إن العدالة ما زالت بعيدة والحقيقة ما زالت مخفية، ونرفض التوظيف السياسي للتحقيق.
وأضاف أنه من المؤسف أن يعرف المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت الأسماء عبر الإعلام.
المصدر: ار تي + العهد
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