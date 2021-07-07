الجزائر.. إعلان تشكيلة حكومة جديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الجزائرية، بحسب "سكاى نيوز"، أن الحكومة الجديدة لم تشهد أى تغيير لوزيرى المالية والطاقة، مقابل تعيين وزير جديد للخارجية.
وسيتولى رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب منصبه وزارة المالية، فيما جرى اختيار رمطان لعمامرة وزيرًا للخارجية وكمال بلجود لحقيبة الداخلية.
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