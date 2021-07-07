لبنان.. إلزام الوافدين من الإمارات و7 دول إفريقية بالحجر الفندقى 4 أيام

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم" طلبت اللجنة، بأن يٌلزم القادمين من الإمارات، زامبيا، ليبيريا، إثيوبيا، سيراليون، ملاوي، كينيا، وغانا بالحجز الفندقى لمدة 3 ليال/4 أيام على نفقتهم الخاصة.

كما أوصت اللجنة، وزارة الداخلية والبلديات بتحديد مستقبل واحد لكل وافد فى المطار، وأوصت وزارة الداخلية والصحة والصليب الأحمر اللبنانى بإنشاء خلية عمل لترصد الحالات المستجدة والمتعلقة بالمتحورات المستجدة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان إلى 545.965 بينما تم تسجيل 7.865 حالة وفاة.