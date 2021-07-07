الصحة العالمية تحذر من "خليط وبائي سام"حذرت منظمة الصحة العالمية من أن رفع الإغلاق وانخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، سيشكل "خليطاً وبائياً ساماً" يهدد العالم.

وقال رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل رايان، في بيان له نشر على موقعها الإلكتروني: إن البلدان التي يتزامن فيها انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد -19 إلى جانب رفع القيود تصنع "خليطا ساما".

وأضاف: إن "هذا وقت توخي الحذر الشديد".

وتابع قائلاً: "على كل دولة اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الإجراءات التي يجب أن تتبناها ضد COVID-19 ورفع القيود".