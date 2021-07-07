هاييتى تدعو الأمم المتحدة لعقد اجتماع مجلس الأمن والتحقيق فى اغتيال الرئيس

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، طالب كلود جوزيف "المجتمع الدولى بإطلاق تحقيق فى اغتيال رئيس هاييتى، والأمم المتحدة بعقد اجتماعا لمجلس الأمن".

وقُتل رئيس هاييتى، صباح اليوم الأربعاء، فى منزله على يد مسحلين مجهولين، فيما تم الإبلاغ عن إصابة زوجته مارتين مويس واحتجازها فى المستشفى لحين شفائها.

وفى أعقاب الاغتيال، قال جوزيف إن "الوضع الأمنى فى البلاد تحت سيطرة الشرطة الوطنية والقوات المسلحة لهاييتى"، مؤكدا أن "الديمقراطية والجمهورية ستفوزان".