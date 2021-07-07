السيدة الأولى لهايتى فى حالة حرجة وجهود جارية لنقلها إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال سفير هايتى فى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن السيدة الأولى لبلاده التى نجت من هجوم أسفر عن مقتل زوجها الرئيس جوفينيل مويس، فى حالة صحية حرجة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا جارية لنقلها إلى الولايات المتحدة لتلقى العلاج.





وبحسب "سبوتينك"، قال السفير بوكيت إدموند للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال حدث افتراضى بعد ساعات من هجوم لمسلحين أسفر عن مقتل مويس وإصابة زوجته فى مقر إقامتهما الخاصة: "حالتها مستقرة لكنها حرجة".

وأضاف السفير: "الجهود جارية الآن لنقلها إلى ميامى لتلقى العلاج".

وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء فى هايتى، كلود جوزيف، فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس فى مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، فى بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".

وأضاف أن "هايتى ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة".

وكان الرئيس جوفينيل مويس قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، تعيين أريال هنرى رئيسا للوزراء، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف العام، لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان فى الوقت الحالى.

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتى فى 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التى جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.