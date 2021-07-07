وبحسب "سبوتينك"، قال السفير بوكيت إدموند للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال حدث افتراضى بعد ساعات من هجوم لمسلحين أسفر عن مقتل مويس وإصابة زوجته فى مقر إقامتهما الخاصة: "حالتها مستقرة لكنها حرجة".
وأضاف السفير: "الجهود جارية الآن لنقلها إلى ميامى لتلقى العلاج".
وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء فى هايتى، كلود جوزيف، فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس فى مقر إقامته الخاص.
وقال جوزيف، فى بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".
وأضاف أن "هايتى ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة".
وكان الرئيس جوفينيل مويس قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، تعيين أريال هنرى رئيسا للوزراء، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف العام، لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان فى الوقت الحالى.
يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتى فى 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التى جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة الأولى لهايتى فى حالة حرجة وجهود جارية لنقلها إلى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.