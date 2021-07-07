الكرسى الرسولى: مسيرة التعافى لقداسة البابا فرنسيس تتواصل بشكل جيد

جدة - نرمين السيد - وأكد البيان أن الأب الأقدس قد استراح جيدا هذه الليلة وتناول صباح اليوم وجبة الإفطار وقرأ بعض الصحف، كما نهض من الفراش للسير، تسير النقاهة ما بعد التدخل الجراحى بشكل طبيعى حسب الأطباء الذين يعتنون بالبابا فرنسيس، كما وجيدة هى نتائج التحاليل والفحوص التالية للعملية.
وكان قداسة البابا فرنسيس، أجرى عملية جراحية فى القولون لمدة 3 ساعات، وقد "تجاوب بشكل جيد مع الجراحة"، وقال برونى فى بيان إن “التدخل الجراحى شمل استئصال النصف الأيسر من القولون وقد دخل قداسته إلى مستشفى الجيمللى فى روما وسيتعين عليه الآن البقاء فى المستشفى لمدة 7 أيام، نصلى لقداسته من أجل الشفاء العاجل.
وكان المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو برونى، أعلن أن البابا فرنسيس دخل مستشفى جيميلى بروما، لإجراء عملية جراحية مجدولة للقولون، وقال برونى، إنّ البابا فرانسيس البالغ من العمر 84 عامًا، يعانى من تضيق رتجى (تكوُّن الكثير من الكيسات الشبيهة بالبالون فى الأمعاء الغليظة) مصحوب بأعراض فى القولون.
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