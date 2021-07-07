تطبيق معرفة نتائج البكالوريا الشهادة الثانوية في سوريا moed results v1.5

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية اليوم 7 تموز 2021 نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة 2021 الأولى، ويمكنكم الحصول عليها من خلال موقع الوزارة علي الرابط www.moed.gov.sy أو من خلال تطبيق نتائج الامتحانات moed results v1.5 يمكنك تحميله من خلال الرابط التالي: http://moed.gov.sy/moed-apps/apk/moed_results_v1.5.apk.

تطبيق moed results v1.5 لمعرفة نتائج البكالوريا في سوريا

طورت مديرية المعلوماتية في وزارة التربية السورية تطبيق moed results v1.5 نتائج امتحانات الشهادات العامة، حيث يستطيع الطلاب من خلال هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها في الجمهورية العربية السورية وهو يعمل علي الهواتف التي تعمل على نظام Android فقط. علي أن يتم عمل نسخة للهواتف التي تعمل بنظام IOS لاحقا.

تفاصيل نتائج الشهادة الثانوية السورية

الثانوية العامة

بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 126181 طالباً وطالبة نجح منهم 80491 طالباً وطالبة، بنسبة النجاح 63.79 % في الدورة الأولى.

بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 67556 طالباً وطالبة نجح منهم 35221 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 52.14 % في الدورة الأولى.

الثانوية الشرعية

بلغ عدد المتقدمين 1585 طالباً وطالبة نجح منهم 954 طال بنسبة نجاح 60.19% في الدورة الأولى.

الثانوية المهنية النسوية

بلغ عدد المتقدمين 3396 طالباً وطالبة نجح منهم 1637 طالب بنسبة نجاح 48.20 % في الدورة الأولى.

الثانوية المهنية الصناعية

بلغ عدد المتقدمين 17302 طالباً وطالبة نجح منهم 7206 طالب بنسبة نجاح 41.65% في الدورة الأولى.

الثانوية المهنية التجارية

ـ بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية التجارية 11063 طالباً وطالبة نجح منهم 4377 طالبا بنسبة نجاح 39.56 % في الدورة الأولى.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية السورية أنه يتم العمل بشكل متواصل لإصدار نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في موعد أقصاه الجمعة 16 تموز 2021.