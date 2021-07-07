استخراج نتائج البكالوريا سوريا moed.gov.sy عبر وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا ٢٠٢١

استخراج نتائج البكالوريا سوريا moed.gov.sy عبر وزارة التربية السورية، بعد إنتهاء الطلاب من الإمتحانات بدأت المراقبة الشديدة تكثر يوماً بعد يوم للبحث في نتائج البكالوريا سوريا 2021 النتيجة بالإسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم بسوريا وهو الموقع الرسمي والوحيد لعرض النتيجة، وتكون النتيجة منتظرة من قبل أولياء الأمور، ليس هذا فقط، ولكن أيضًا من قبل جميع الطلاب من الذكور والإناث، خاصةٍ بعد أن رأينا أو سمعنا جميعًا بتصريحات الوزير الأخيرة، التي طلبت منا الدخول إلى موقع الوزارة السورية لتحديث تطبيق الإمتحانات وهذا زاد القلق والتوتر لدى الطلاب والطالبات لأنهم ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي للنتيجة، ومن المتوقع الموافقة عليها مساء اليوم أو الخميس 8 يوليو 2021 م، كما صرح وزير التربية والتعليم أن النتيجة قبل العاشر من الشهر الجاري.

كما أوضحنا لكم أن البحث يتزايد هذه الأيام وقبل اليوم العاشر تحديداً عن نتائج البكالوريا سوريا 2021 النتيجة بالإسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية وفقاً للتصريحات التي أصدرها الوزير، حيث تستعد الوزارة للإعلان عن الميعاد الرسمياً للنتيجة أو عرضها مباشرةٍ من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الوزارة ويمكنك تحميله على جوالك للإستعلام عن الشهادة برقم الاكتتاب.

تم التوضيح من قبل مصدر مسؤولٍ في وزارة التعليم بسوريا، أنه تم الإنهاء من جميع أعمال التصحيحاً لكافة الموادٍ المخصصة للطلاب في كافة فروعها النسوية والعلمية والأدبية وكذلك المهنية، وأن النتيجة جارية حاليًا، يتم تنزيلها عبر تطبيق إلكتروني يمكن تنزيله عبر الهاتف المحمول، حيث يعمل هذا التطبيق على نظام Android، وقد أشير إلى أن النتيجة ستكون متاحة من خلال التطبيق بمجرد توثيقها رسميًا.

قدمت وزارة التربية والتعليم السورية تطبيقًا إلكترونيًا يتيح لجميع الطلاب الإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2021 النتيجة، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الاكتتاب للحصول على النتيجة فورًا ولكيفية الدخول على التطبيق ومعرفة الإستعلام عليك بإتباع التالي: