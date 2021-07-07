كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة أسرع والحصول على free fire

تختلف طرق شحن جواهر فري فاير حسب طريقة الدفع، وتتعدد العروض التي تقدمها بعض المواقع، إلا أنه لابد من الأخذ في الاعتبار عن محاولة الحصول على الجواهر، من الحصول عليها بطرق شرعية مدفوعة بالخصم من رصيد بطاقتك الإلكترونية أو حسابك البنكي، ويكون الشحن من مواقع معتمدة توفر لك كميات الألماس التي تريد الحصول عليها بشكل آمن وشرعي، وهو ما نتناوله معكم بالتفاصيل خلال السطور التالية، حتى يتسنى لك شراء العناصر الأساسية والحصول على الإضافات الجديدة التي تم توفيرها مع التحديثات ومع الأحداث الاستثنائية.

كيفية شحن جواهر فري فاير

في البداية وقبل أن وضح لكم خطوات الحصول على المكافآت والهدايا والجوائز من موقع استبدال النقاط، ننشر لكم كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة مضمونة وآمنة من خلال تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game، وهو أحد أبرز وأهم مواقع الشحن الأكثر مصداقية مقابل الخصم من بطاقة الدفع الإلكترونية عن طريق كتابة كود ورقم معرف اللاعب الـ id في المكان المخصص له، وذلك بعد اختيار الدولة التي تنتمي لها، واختيار اللعبة التي تريد شحنها، ثم عليك في الخطوة التالية: اختيار كمية وعدد الجواهر التي تود الحصول عليها، وسيظهر أمامك إجمالي ما سيتم خصمه مقابل تلك الوحدات، ثم الضغط على موافق.

موقع استبدال المكافآت والنقاط

أما بالنسبة للحصول على الهدايا واستبدال المكافآت والنقاط والجوائز، فيتطلب الأمر منك تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للعبة: free fire 2021، ثم كتابة كود الاستعادة الساري وغير منتهي الصلاحية المكون من 12 من الحروف والأرقام الكبيرة والصغيرة والرموز على غرار كلمة السر، ومن أجل ظهور المكافآت، لابد من اتباع الخطوات التالية:

النقر في خيار الردهة الموجود داخل اللعبة.

الذهاب إلى أماكن الذهب والجواهر ثم الضغط عليها.

سيتم إضافتها داخل محفظة الحساب تلقائيًا.

ربط حسابك الخاص بـ Facebook أو VK.

اقتناء سلاح الرفراف متعدد المهام

كما يمكنك أيضًا من خلال المشاركة في فري فاير فايتر من الحصول على سلاح الرفراف الذي يتميز بمعدل إطلاق رصاص ونيران عالي وكثيف وثابت، بالإضافة إلى الدقة الفائقة في التصويب.