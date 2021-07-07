جو بايدن يستقبل ملك الأردن عبد الله الثانى فى واشنطن 19 يوليو الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، سيستقبل ملك الأردن، الملك عبد الله الثانى فى واشنطن فى التاسع عشر من يوليو، مع عقيلته الملكة رانيا وولى العهد، الأمير حسين.





وبحسب "يورو نيوز"، أكد بيان نشر فى موقع البيت الأبيض، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين الولايات المتحدة والأردن، التى تعتبرها واشنطن شريكاً أمنياً أساسياً وحليفاً لها. ويضيف البيان أن الزيارة ستمثل فرصة للنقاش فى مسائل عدة يواجهها الشرق الأوسط ودور الأردن فى تعزيز السلام و"الترويج للاستقرار فى المنطقة"، على أن يبحث الطرفان فرصاً اقتصادية أيضاً ستكون "فى غاية الأهمية لمستقبل الأردن".

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