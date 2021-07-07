“الان” نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني من وزارة التربية والتعليم العراقية الدور الاول

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني التي يعيش حولها أعداد كبيرة من الطلاب فى توتر وقلق ملحوظ فى انتظار اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق التي يتم الإعلان عنها بمنتهى السهولة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل لم يحتاج من خلاله السادة أولياء الأمور من التواجد داخل المدرسة لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي أصبحت مطروح إمكانيات الاستعلام عليها اون لاين على مدار الساعة

نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الاول اصبح بامكاننا اون لاين الحصول عليها بمنتهى السهولة واليسر من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مدار الساعة الساعة، حيث أعلن معالي وزير التربية والتعليم السيد الدكتور علي حميد اسماء اوائل السادس الابتدائي بالعراق ونسب نجاح امتحانات السادس الابتدائي بالعراق التي جاءت مرضية بشكل كبير على مستوى جميع المدارس العراقية، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

اوائل السادس الابتدائي بالعراق

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

عقد معالي وزير التربية والتعليم العراقية السيد علي حمد مؤتمر صحفي للإعلان عن نسب نجاح طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق التي تجاوزت معدل 90% على مستوى جميع المحافظات العراقية، ليأتي خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة نتائج السادس الابتدائي بالعراق

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق من خلال تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج معلنة بالحال

علماً على أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان نتائج طلاب وطالبات السادس الابتدائي بالعراق مؤكد اعلانها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي فقط على مستوى جميع المحافظات العراقية، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم على رأس الساعة جميع المستجدات المطروحة حيال تلك النتائج على رأس الساعة حتى نساعدك بالحصول عليها فور أن يتم اعتماد ظهورها الرسمي