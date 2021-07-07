“NOW” طالع نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 من موقع farouq.moch.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقي

طالع نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، يتابعه أعداد كبيرة من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق بعد ان اكد معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان إمكانيات اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق ستكون أمام الطلاب مطروحة على مستوى كافة المحافظات العراقية بدون أي استثناء

طالع نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 دور اول

أشار وزير التربية والتعليم العراقي السيد علي حميد على أن نتائج السادس الابتدائي بالعراق تعلن بشكل يومي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال شبكات الانترنت، حيث بالفعل قد بدء العد التنازلي الخاص بانتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات على مستوى جميع المحافظات العراقية استعداداً لبدء طرح إمكانيات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق على مستوي جميع المحافظات العراقية دون استثناء، ليتم الاشارة على لسان معالي وزير التربية والتعليم العراقية السيد على حمد على المواقع المفعل عليها امكانيات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق من ضمنها موقع وزارة التربية والتعليم السوري وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية، على أن تكون تلك المواقع مفعلة امام الطلاب على رأس مدار الساعة لتسهيل عمليات الاستعلام الإلكتروني عن تلك النتائج التي سنتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات الحصول عليها اون لاين

اسماء اوائل السادس الابتدائي بالعراق

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الاول

البدء فى تدوين جميع البيانات المطلوبة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون النتائج أمامكم مطروحة بالحال

مع العلم على أن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق يتم عرضها تدرجياً على مستوي المحافظات التي انتهي فيها عمليات التصحيح ورصد الدرجات بالعراق وذلك لضمان عدم انتشار وباء كوفد 19 داخل البلاد الذي مازال ينتشر بشكل كبير سواء داخل العراق أو حول العالم