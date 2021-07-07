أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في الإمارات، مساء الأربعاء، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع نتيجة انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي". وفي وقت لاحق أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي السيطرة على الحريق "ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي". ونشر المكتب مقطع فيديو يظهر السيطرة التامة على الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبي.. السيطرة على حريق بعد انفجار حاوية في ميناء جبل علي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.