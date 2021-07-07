جدة - نرمين السيد - أكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، اليوم الأربعاء، أن الحريق فى ميناء جبل على تحت السيطرة ولا توجد أى وفيات أو إصابات جراء الحادث.



جدة - نرمين السيد - أكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، اليوم الأربعاء، أن الحريق فى ميناء جبل على تحت السيطرة ولا توجد أى وفيات أو إصابات جراء الحادث. ونشرت وكالة أنباء الإمارات، تسجيل فيديو، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، لعمليات الاطفاء والتبريد التى يقوم بها رجال الدفاع المدنى من أجل السيطرة على الحريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكتب الإعلامي لحكومة دبى: حريق سفينة ميناء جبل على تحت السيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.