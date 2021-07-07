إحباط تفجير 4 عبوات ناسفة شمالى بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقى، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن قوة من اللواء 22 فى فرقة المشاة السادسة، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، ضبطت أربع عبوات ناسفة فى منطقة هور الباشا شمالى العاصمة بغداد.

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