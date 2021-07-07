فيديو.. لحظة انفجار سفينة راسية قبالة ميناء جبل على فى دبى

جدة - نرمين السيد - تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تسجيل فيديو للحظة انفجار سفينة راسية قبالة ميناء جبل على فى دبى.



جدة - نرمين السيد - تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تسجيل فيديو للحظة انفجار سفينة راسية قبالة ميناء جبل على فى دبى. وكانت قناة العربية، أكدت أن الانفجار وقع جراء حريق اندلع فى سفينة تجارية قبالة الميناء.

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