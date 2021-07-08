احترس تطبيقات شهيرة على أندرويد تسرق كلمات المرور ومميزات أحدث أيفون 13 النادرة

في ظل تسابق شركات الهواتف الذكية فى طرح مميزات إضافية من الخواص على تطبيقاتها فقد حذرت جوجل من ظهور بعض التطبيقات الشهيرة من سرقة كلمة السر للهواتف، وتسابق جوجل الوقت لإزالتها من على متجرها حيث حذرت من تطبيقات شهيرة على أندرويد تسرق كلمات المرور وأطلقت شركة جوجل تحذيرًا من ظهور تطبيقات شهيرة في نظام تشغيل أندرويد يمكنها أن تسرق كلمات مرور مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، واعلن في بعض المواقع التقني المتخصص، فقد أوضحت جوجل، أنها تسابق الوقت لسحب بعض التطبيقات من على متجرها الإلكتروني جوجل بلاي والتي تخص أنظمة تشغيل Android والتي تنتهك بصورة خطيرة خصوصية المستخدمين، وتسرق كلمات مرور فيسبوك للمستخدمين.

عدد مرات تنزيل التطبيقات من جوجل بلاي:

وشهدت الأيام الأخيرة في زيادة عدد تنزيل التطبيقات من قبل مستخدجمي التكنولوجيا وتم التنزيل من خلال الدخول على جوجل بلاي على الهواتف الذكية ، وبلغ عدد مرات تنزيل تلك التطبيقات على الأجهزة أكثر من 5.8 مليون مرة.

التعرف على كيف تتم السرقة من على أنظمة أندرويد:

وتنوعت طرق الخداع التي يتم اعتمادها من قبل المستخدمين حيث يعتمدون على أنظمة جافا سكريبت لنظام الأندرويد، بالإضافى إلى إمكانية تحميل كلمات مرور فيسبوك بكل سهولة، وتحصر غوغل حاليًا التطبيقات التي تحمل تلك البرمجيات الخبيثة، وتسعى لإزالتها بصورة نهائية عن متجرها الإلكتروني.

تسريبات عن iPhone 13 تكشف عن شكل شاحن جديد:

ومن الجدير بالذكر إنه وفقاً لتقارير الخبراء وما تم تداوله وتسريبات عن هاتف iPhone 13، وقد أشارت الأخبار التي تم تسريبها عن إنه من المترقب إطلاق هذا الهاتف، وذلك رغم أن هناك عدة أشهر لا زالت تفصل المستخدمين عن الإطلاق الرسمي للهاتف الشهير من شركة آبل الأمريكية، ومن الجدير بالذكر إن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه iPhone 13 أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي: آيفون ميني وآيفون برو وآيفون برو ماكس، وقد تسربت اخبار عبر منظومة سلسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة المصنعة أبل لتجهيز هواتفها، إذ أمرت الشركة الأميركية بتجهيز هواتف تحمل هذه الأسماء.

حجم هاتف أيفون 13 ومميزاته:

وصرحت الشركة المصنعة للهاتف انه ستتوافر به هذه الميزات وهي:

حجم شاشة هاتف آيفون 13 برو ماكس 6.7 إنش

حجم شاشة آيفون 13 هو 6.1 إنش، وفق بعض المواقع المتخصصة في التكنولوجيا.

شاحن لاسلكي لجهاز أيفون 13:

حيث تسربت بعض الأخبار من أن شركة آبل تسعى إلى استحداث شاحن لاسلكي للهاتف يعمل من خلال تقنية ماغسيف، وفقاً لموقع متخصص فى تقنية الهواتف الذكية .