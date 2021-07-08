نموذج تجديد إقامة الكويت عبر موقع وزارة الداخلية moi gov kw

نموذج تجديد إقامة الكويت من أكثر الخدمات التي يبحث عنها كل المقيمين في جميع أنحاء الدولة، حيث يحتاج الكثير من المقيمين في دولة الكويت إلى الحصول على نموذج تجديد الإقامة والتعرف على كيفية القيام بذلك وتحديد الأوراق المطلوبة، وذلك لكي يتم تجديد الاقامة الخاصة بالمقيمين في دولة الكويت في وقت انتهاء الإقامة، وذلك منعا لحدوث المشاكل التي تترتب على إنتهاء الإقامة في الكويت والتي قد تصل الى عودة المقيم الى بلده، لذلك نحرص من خلال هذا المقال على طرح التفاصيل المتعلقة بتجديد الإقامة وكذلك التعرف على أهم الأوراق المطلوبة.

نموذج تجديد إقامة الكويت

يمكن الحصول على النموذج الخاص بتجديد الإقامة للمقيمين في الكويت بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

والتي تم الدخول الى الموقع المخصص لتحميل نموذج تجديد اقامة الكويت من خلال دولة الكويت وزارة الداخلية.

يتم حفظ النموذج على الهاتف الخاص بالمستخدم بصيغة الوورد.

يتم تحديد نوع الطلب الذي يرغب به وهو طلب الاقامة.

يتم ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.

إدخال البيانات الخاصة بالعميل.

إرفاق كافة الاوراق المطلوبة لتجديد الاقامة في الكويت.

الضغط على ارسال الطلب ليتم مراجعته الكترونيا قبل الموافقة عليه.

الاوراق اللازمة لتجديد إقامة الكويت

هناك بعض الاوراق اللازمة والتي يجب توافرها لكي يتم تجديد اقامة الكويت من قبل المقيمين، والتي تتمثل فيما يلي.

يجب احضار نموذج طلب الاقامة ومن ثم توقيعه من قبل الكفيل.

يتم احضار صورتين شخصية للمتقدم على أن تكون خلفية الصورة باللون الأزرق.

احضار صورة من البطاقة المدنية الخاصة بالكفيل.

إحضار جواز السفر الأصلي الخاص بالمقيم في الكويت.

يتم احضار شهادة دراسية لمن هم تزيد أعمارهم عن 20 عام، على ان تكون موثقة.

إحضار شهادة خاصة من الضمان الصحي الخاص بالمقيم في الكويت.

خدمات وزارة الداخلية الكويت

تسعى وزارة الداخلية بالكويت لتقديم خدمات عديدة للمواطنين تسهل عليهم حياتهم وتيسر عليهم جميع الخدمات الحكومية، وقد تم إنشاء الوزارة عام 1962، وتم إنشاء الموقع اللإلكتروني لتسهيل الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى المواقع الخاصة بالوزارات مثل خدمات تجديد الإقامة أو دفع الامخالفات أو غيرها أو طلب زيارات عائلية وغيرها.