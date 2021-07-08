موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2021 (علمي-أدبي-شرعي) برقم الإكتتاب سوريانا وزارة التربية السورية الرسمي

نوفر فتح موقع moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2021 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية خلال الساعات الأخيرة أنه من المقرر ان يتم إعلان نتائج طلاب البكالوريا الثانوية العامة في سوريا رسميا خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما أعلنت خلال الفترة الماضية ان نتائج الطلاب سوف يتم الاعلان عنها بكالوريا Syria .. استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2021 وطرحها إلكترونيا في الأسبوع الاول من شهر يوليو الجاري، وذلك بالتزامن مع إنتهاء طلاب البكالوريا رسميا من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 خلال الفترة الماضية وتحديدا في يوم 20 من شهر يونيو، تابع نتائج البكالوريا 2021 في سوريا moed.gov.sy، على أن يتم الاستعداد خلال هذه الساعات لطرح نتائج الطلاب الكترونيا، وسوف نستعرض الآن من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعلام الكترونيا عن نتائج طلاب الثانوية العامة البكالوريا في سوريا بإستخدام رقم الاكتتاب الخاص به.

وزارة التربية تصدر نتائج شهادة الثانوية العامة 2021

نتابع معكم من خلال موقعنا ثقفنى نتائج البكالوريا سوريا 2021 فى جميع المحافظات السورية الحسكة ودير الزور والرقة، وحلب وإدلب واللاذقية وطرطوس، عبر موقع وزارة التربية السورية وتطبيق الامتحانات وموقع سوريانا التعليمية وذلك برقك الاكتتاب والاسم الثلاثي.

اصدرت الان وزارة التربية نتائج البكالوريا سوريا 2021 بفرعيها العلمي والأدبي، ونتائح الثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة ٢٠٢١م الأولى، عند الساعة السابعة من مساء اليوم، بتوقيت دمشق يمكن الحصول عي نتائج البكالوريا سوريا 2021 من خلال موقع الوزارة: http://moed.gov.sy/scientific/index.php

موقع moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2021

نتابع نتائج البكالوريا في سوريا حسب الاسم الثلاثي حيث تمكن طلاب الشهادة الثانوية في سوريا خلال الفترة المقبلة من الإنتهاء من أداء امتحانات دورة العام الجاري 2021، والتي بدأت رسميا في 31 من شهر مايو وانتهت في 20 من شهر يونيو، وشارك بهذه الامتحانات عدد 250 الف طالب من جميع المحافظات المختلفة في سوريا، وهي الامتحانات التي تم أداؤها في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب من الإصابة او العدوى بفيروس كورونا، نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الإسم الثلاثي.

نتائج شهادة الثانوية البكالوريا دورة 2021

نتيجة البكالوريا موقع وزارة التربية السورية علمي وشرعي ، فقد تفقد وزير التعليم الامتحانات خلال هذه الأيام لكي يتم الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها الوزارة، حيث بدأت على الفور عمليات تصحيح الامتحانات تمهيدا لطرح النتائج خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر ان يتم الاعلان رسميا عن اعتماد النتائج لطلاب البكالوريا في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع ان تصدر نتائج البكالوريا السورية قبل يوم 8يوليو الجاري حسب تصريحات وزير التربية السوريه الدكتور دارم طباع.

رابط نتائج البكالوريا 2021 في سوريا

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا برقم الاكتتاب 2021 حيث أكدت وزارة التربية والتعليم السورية ان نتائج البكالوريا لطلاب الشهادة الثانوية سوف يتم الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه الى قسم النتائج الامتحانات المطروح عبر موقع وزارة التربية السورية http://moed.gov.sy/site/.

يتم اختيار الدورة الخاصة بالعام الجاري 2021.

يتم تحديد الشعبة الخاصة بالطالب ما اذا كانت الادبية او العلمية او غيرها من الشعب.

ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب ومن ثم الضغط على ايقونة الحصول على النتيجة.

وزارة التربية السورية moed.gov.sy 2021

نتائج شهادة البكالوريا في سوريا لعام 2021، قام طلاب البكالوريا في سوريا بتأدية الامتحانات ، حيث شهدت هذه الفترة ضغط كبير على الطلاب خاصة لما تمر به البلاد من فيروس كورونا ، حيث أعلنت الوزارة عن قرب إعلان النتيجة و ذلك بعد رصد جميع الدرجات لجميع الطلاب ، و نجد هناك نسبة نجاح مقبول لطلاب المهنية الفندقية تتراوح من بين 56.47 ، و الآن الطلاب الثانوية تبحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة البكالوريا.

تم الانتهاء في مراكز التصحيح في إجراء عملية تصحيح ورصد الدرجات الخاصة لطلاب البكالوريا رسميا والخاصة بالدورة للعام الجاري 2021،و يتم الإستعداد والتجهيز للإعلان رسميا عن نتائج البكالوريا في سوريا في جميع المحافظات الكترونيا تبعا للموعد الرسمي الذي حددته وزارة التربية والتعليم، و تم طرح النتائج رسميا في خلال هذه الساعات الماضيةعبر رابط موقع وزارة التربية.