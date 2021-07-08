قائد شرطة دبى يعلن سبب حريق حاوية ميناء جبل على

جدة - نرمين السيد - وأكد المرى أن فرق الدفاع المدنى فى دبى سيطرت على الحريق، وأن الحادث لم يسفر عن أى إصابات أو وفيات بين طاقم السفينة الراسية بالميناء.
وأوضح قائد شرطة دبى أنه لا توجد مواد مشعة، مشيرًا إلى أن الحريق سببه احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة، حسبما أفاد موقع "العربية".
وقالت منى المرى، مديرة عام المكتب الإعلامى لحكومة دبى، فى تصريحات لـ"العربية"، إن الحريق الذى اندلع فى حاوية على سفينة بـ جبل على حادث قد يقع فى أى مكان.
وتابعت بالقول إنه تم إخلاء السفينة من طاقمها فى الوقت المناسب، وإن إحدى الحاويات كان بها مواد قابلة للاشتعال.
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