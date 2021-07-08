فيديو.. المشاهد الأولى لآثار انفجار سفينة بميناء جبل على فى دبى

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة العربية، أكدت أن الانفجار وقع جراء حريق اندلع فى سفينة تجارية قبالة الميناء. فيما أكد أكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، اليوم الأربعاء، إن فرق الدفاع المدنى فى دبى تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل على، وأنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أى إصابات بسبب الحريق.

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