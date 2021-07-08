بنك التنمية الاجتماعية يقدم تسهيلات تمويلية عبر قرض آهل تعرف علي الشروط

عدد كبير من السعودين يبحثون بشكل كبير عن بنك التنمية الاجتماعية وعن قرض آهل الجديد المقدم من جانبه لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية والذي يصل قيمته إلى 60 ألف ريال وبالنسبة لفترة السداد تصل إلى خمس سنوات وهذه الفترة طويلة وبدون أي فوائد، الجدير بالذكر أن هذا القرض يمكن لجميع السعوديين الحصول عليه بمجرد التقديم إلى بنك التنمية الاجتماعية واستيفاء كافة الشروط المطلوبة والتي سوف نوضحها لكم بالتفاصيل في السطور القادمة.

عدد كبير من السعودين يبحثون بشكل كبير عن بنك التنمية الاجتماعية وعن قرض آهل الجديد المقدم من جانبه لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية والذي يصل قيمته إلى 60 ألف ريال وبالنسبة لفترة السداد تصل إلى خمس سنوات وهذه الفترة طويلة وبدون أي فوائد، الجدير بالذكر أن هذا القرض يمكن لجميع السعوديين الحصول عليه بمجرد التقديم إلى بنك التنمية الاجتماعية واستيفاء كافة الشروط المطلوبة والتي سوف نوضحها لكم بالتفاصيل في السطور القادمة.

بنك التنمية الاجتماعية وتسهيلات قرض آهل

أن الهدف الأول والأساسي من إتاحة قرض آهل لجميع السعوديين داخل المملكة هو مساعدة الأسر السعودية وتمويل احتياجاتهم خاصة في تلك الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطل عدد كبير من الشركات والأنشطة التجارية، ويعتبر هذا القرض نوع من أنواع الدعم لأي مواطن سعودي حابب يبدأ مشروع جديد سواء للمخترعين أو المبتكرين أو للأشخاص العادية، أو لشراء منزل جديد أو إصلاح منزله فأن تمويل هذا القرض يساعده في أموره المالية اليومية وعبر هذه الفترة المالية الصعبة علي الجميع بتسهيلات جيدة في السداد تصل إلى خمس سنوات وهذه مدة كافية جدا للسداد.

الجدير بالذكر أن قرض آهل من القروض المميزة جدا والتي تم طرحها مؤخرا من جانب بنك التنمية الاجتماعية، حيث يتم الحصول علي القرض عن طريق تقديم طلب إلكتروني، وبدون دفع أي رسوم خاصة بالقرض وبدون دفع فوائد، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب البنك وسرعة كبيرة في الموافقة لتسهيل الأمور علي المتقدمين لطلب القرض ويمكن أي مواطن سعودي التقديم علي هذا القرض سواء كان المواطن من الرجال أو النساء.

شروط الحصول علي قرض آهل

لكل مواطن سعودي يريد الحصول علي قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية، سوف نوضح له كافة التفاصيل حول قرض آهل وكيفية التقديم فيه حيث وضع البنك عدة شروط يجب استيفائها في المتقدمين حيث أن الحد الأدنى لقيمة القرض هي 18 ألف ريال سعودي والحد الأقصى كما ذكرنا من قبل هو 60 ألف ريال سعودي، وإليكم هذه الشروط:

من يريد التقدم للحصول علي قرض آهل لابد أن يحمل الجنسية السعودية.

يجب علي المتقدم أن لا يكون مقترض من بنوك أخري أو عليه ديون.

لابد من تقديم كافة الضمانات التي يتطلبها منه البنك.

لابد من التعهد في تسديد القرض في مواعيده المحددة.

ألا يزيد دخل الفرد الطالب للقرض عن 10 ألاف ريال سعودي في الشهر.

متاح التقديم للسيدات أو الرجال اللذين يعملون سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

بالنسبة للموظفين المتقاعدين وربات المنازل والطلاب عليهم تقديم كفالة عن طريق نموذج 105 والذي يتم استخراجه من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

توجد تسهيلات في التقديم بالنسبة للأرامل والمطلقات والأفراد والمتقاعدين.

كيفية التقديم في قرض آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية

من يريد التقديم في الحصول علي قرض آهل عليه قراءة الشروط السابق ذكرها ويجب أن يتم استيفاء هذه الشروط عليه تماما، والتقديم يكون إلكترونيا عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية بوابة آهل ولمن يريد معرفة أي استفسارات بخصوص القرض عليه ترك تعليق أسفل المقال وسوف نرد عليه فورا، نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين.