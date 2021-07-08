الشروط والإجراءات اللازمة لدخول الكويت في ظل فيروس كورونا المستجد

دولة الكويت هي دولة عربية كبيرة غنية بالنفط توجد في الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، حيث تبلغ مساحة دولة الكويت الإجمالية حوالي 17,818 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكان الدولة طبقًا لآخر إحصائيات 4,67 مليون نسمة، وسميت دولة الكويت بهذا الإسم تصغيرًا للفظ كوت وهو القلعة أو الحصن، وقد تم تأسيس الدولة عام 1613، وتولى حكمها عائلة آل صباح وقد كان غالب سكانها يمتهنون التجارة البحرية بين شبة الجزيرة العربية والهند والغوص على اللؤلؤ، وبذلك ساعد هذا الأمر في تحويل الدولة إلى مركز تجاري في الخليج العربي شمالًا، وأصبحت ميناء رئيسي لبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية، حيث إستمرت مهنة الغوص على اللؤلؤ للإقتصاد الكويتي العصب الأساسي حتى عام 1946، عندما بدأت الحقبة النفطية في تصدير أولى شحنات النفط. السفر إلي دولة الكويت السفر إلي دولة الكويت قرر مجلس الوزراء منع دخول الغير كويتيين من الركاب باستثناء عمليات الشحن.

الكويتيين والأقارب من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المسجلة بداخل منصة بالسلامة والعمالة المنزلية.

المغادرة فقط للمقيمين بالبلاد.

المواطنين أصحاب الأملاك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل الشركات والمزارع والعقارات بشرط تقديم ما يثبت ملكية هذه الأملاك لهم والمرافقين لهم من العمالة المنزلية شرط تقديم إثبات تلقيهم مصل لفيروس كورونا بناءًا على المواعيد التي يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة الكويتية.

المواطنين أصحاب الماشية عبر المنافذ بشرط إثبات ملكيتهم للماشية ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

كما قررت الدولة بفتح الحدود البحرية والبرية للمحصنين ضد فيروس كورونا المستجد على أن يكون تم تلقيهم جرعتين من لقاحات أسترازينيكا أو موديرنا أو فايزر، أو جرعة من لقاح جونسون أند جونسون من بداية 1 أغسطس القادم. الإجراءات لدخول الدولة يجب على الذاهبين إلى البلاد تطبيق الحجر المؤسسي في أي فندق محلي لمدة سبع أيام بنفقاتهم الخاصة عن طريق التسجيل في منصة كويت مسافر ويستكمل مدة الحجر الصحي المقررة سبع أيام أخرى بالمنزل.

إنهاء الحجر الصحي للمحصنين الذين مضى على تلقيهم الجرعة الأولى أسبوعين، والمتعافين الذين مضى على تعافيهم مدة لا تتعدى 90 يومًا دفع قيمة فحص تحليل الأجسام المضادة من خلال منصة كويت مسافر قبل الصعود إلى الطائرة حيث يتم عمل الفحص في غصون الأيام الأولى لوصوله للإنتهاء من الحجر.

ضرورة تسجيل الذاهبين إلى مطار الكويت الدولي بمنصة كويت مسافر وتطبيق شلونك.

ضرورة وجود شهادة الأجسام المضادة مدتها 72 ساعة لجميع الذاهبين إلى مطار الكويت الدولي تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا سواء كان المسافر محصن بالمصل أو غير محصن ولم يأخذه حتى الآن. السفر من الكويت الإجراءات لدخول الدولةالسفر من الكويت المسموح لهم بالسفر الكويتيين المحصنين شروط التحصين ضد فيروس كورونا من حصل على الجرعة الأولى والثانية ومضى أكثر من أسبوعين على الجرعة الثانية من مضى على حصوله جرعة واحدة أكثر من 5 أسابيع من شُفي من الإصابة بالفيروس ومضى على حصوله على جرعة واحدة أكثر من أسبوعين وهناك أيضًا بعض الإستثناءات لغير المحصنين يسمح لفئات معينة من المواطنين الغير محصنين باللقاح بالسفر في الحالات الآتية الفئات العمرية الغير مسموح لها بالتطعيم أي الأقل من ال16 سنة من يدرسون في الخارج من الطلبة البعثات الدبلوماسية النساء الحوامل بشرط حصولهم على شهادة إثبات معتمدة من وزارة الصحة المواطنين الحاملين شهادة معتمدة من وزراة الصحة تثبت تعذر تلقيهم اللقاح لأسباب صحية ضرورة التسجيل بمنصة كويت مسافر من قبل المغادرين من مطار الكويت الدولي الرحلات التجارية المباشرة عن طريق الطيران لباكستان والهند وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا ستقتصر على رحلات المغادرة فقط الوسوم

دولة الكويت هي دولة عربية كبيرة غنية بالنفط توجد في الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، حيث تبلغ مساحة دولة الكويت الإجمالية حوالي 17,818 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكان الدولة طبقًا لآخر إحصائيات 4,67 مليون نسمة، وسميت دولة الكويت بهذا الإسم تصغيرًا للفظ كوت وهو القلعة أو الحصن، وقد تم تأسيس الدولة عام 1613، وتولى حكمها عائلة آل صباح وقد كان غالب سكانها يمتهنون التجارة البحرية بين شبة الجزيرة العربية والهند والغوص على اللؤلؤ، وبذلك ساعد هذا الأمر في تحويل الدولة إلى مركز تجاري في الخليج العربي شمالًا، وأصبحت ميناء رئيسي لبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية، حيث إستمرت مهنة الغوص على اللؤلؤ للإقتصاد الكويتي العصب الأساسي حتى عام 1946، عندما بدأت الحقبة النفطية في تصدير أولى شحنات النفط. السفر إلي دولة الكويت السفر إلي دولة الكويت قرر مجلس الوزراء منع دخول الغير كويتيين من الركاب باستثناء عمليات الشحن.

الكويتيين والأقارب من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المسجلة بداخل منصة بالسلامة والعمالة المنزلية.

المغادرة فقط للمقيمين بالبلاد.

المواطنين أصحاب الأملاك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل الشركات والمزارع والعقارات بشرط تقديم ما يثبت ملكية هذه الأملاك لهم والمرافقين لهم من العمالة المنزلية شرط تقديم إثبات تلقيهم مصل لفيروس كورونا بناءًا على المواعيد التي يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة الكويتية.

المواطنين أصحاب الماشية عبر المنافذ بشرط إثبات ملكيتهم للماشية ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

كما قررت الدولة بفتح الحدود البحرية والبرية للمحصنين ضد فيروس كورونا المستجد على أن يكون تم تلقيهم جرعتين من لقاحات أسترازينيكا أو موديرنا أو فايزر، أو جرعة من لقاح جونسون أند جونسون من بداية 1 أغسطس القادم. الإجراءات لدخول الدولة يجب على الذاهبين إلى البلاد تطبيق الحجر المؤسسي في أي فندق محلي لمدة سبع أيام بنفقاتهم الخاصة عن طريق التسجيل في منصة كويت مسافر ويستكمل مدة الحجر الصحي المقررة سبع أيام أخرى بالمنزل.

إنهاء الحجر الصحي للمحصنين الذين مضى على تلقيهم الجرعة الأولى أسبوعين، والمتعافين الذين مضى على تعافيهم مدة لا تتعدى 90 يومًا دفع قيمة فحص تحليل الأجسام المضادة من خلال منصة كويت مسافر قبل الصعود إلى الطائرة حيث يتم عمل الفحص في غصون الأيام الأولى لوصوله للإنتهاء من الحجر.

ضرورة تسجيل الذاهبين إلى مطار الكويت الدولي بمنصة كويت مسافر وتطبيق شلونك.

ضرورة وجود شهادة الأجسام المضادة مدتها 72 ساعة لجميع الذاهبين إلى مطار الكويت الدولي تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا سواء كان المسافر محصن بالمصل أو غير محصن ولم يأخذه حتى الآن. السفر من الكويت الإجراءات لدخول الدولةالسفر من الكويت المسموح لهم بالسفر الكويتيين المحصنين شروط التحصين ضد فيروس كورونا من حصل على الجرعة الأولى والثانية ومضى أكثر من أسبوعين على الجرعة الثانية من مضى على حصوله جرعة واحدة أكثر من 5 أسابيع من شُفي من الإصابة بالفيروس ومضى على حصوله على جرعة واحدة أكثر من أسبوعين وهناك أيضًا بعض الإستثناءات لغير المحصنين يسمح لفئات معينة من المواطنين الغير محصنين باللقاح بالسفر في الحالات الآتية الفئات العمرية الغير مسموح لها بالتطعيم أي الأقل من ال16 سنة من يدرسون في الخارج من الطلبة البعثات الدبلوماسية النساء الحوامل بشرط حصولهم على شهادة إثبات معتمدة من وزارة الصحة المواطنين الحاملين شهادة معتمدة من وزراة الصحة تثبت تعذر تلقيهم اللقاح لأسباب صحية ضرورة التسجيل بمنصة كويت مسافر من قبل المغادرين من مطار الكويت الدولي الرحلات التجارية المباشرة عن طريق الطيران لباكستان والهند وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا ستقتصر على رحلات المغادرة فقط

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