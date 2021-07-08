كيفية تسجيل حساب المواطن و الأموال المودعة و خطوات تغيير رقم IBAN

موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في موعده الجديد هذا الشهر ينفق الشهر الجاري يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الجاري 2020م، لأن يوم 10 أكتوبر يوافق يوم سبت وهذا يوم عطلة رسمية.

بالإضافة إلى ذلك يتم تحديد جدول الصرف الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، يتم تشغيل البرنامج 10 من كل شهر ميلادي، ولأن الشهر حالة الإجازات أو العطل الرسمية، تم تغيير موعد صرف الدفعة الجديدة إلى ما بعد العطلة أو قبلها مباشرةً.

كيفية تسجيل برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية تم إنشاء هذا البرنامج من قبل الحكومة السعودية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية من الآثار المباشرة، وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المتوقعة، وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية الحكيمة لخطة التحول الوطني 2020م و 2030 م.

كيفية تسجيل حساب المواطن 2020 م :

في الوقت الحالي تم البدء في استلام طلبات الجنسية الجديدة من أجل الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن. ولذلك تم أصدار تنظيم القاعدة بيانا يعلق على الاشتراطات الجديدة، لمن تقدم قبل هذا التاريخ، ولم يتمكن من استكمال التحقيق، أو دراسة مؤهلاته. بالإضافة إلى ذلك أن يتم استبعاد فرع المستفيد الحالي من الإيقاف، مشيراً إلى ذلك أن إجراءات الرقابة المطبقة سابقاً.

الأموال المودعة من خلال برنامج حساب المواطن :

أوضح برنامج حساب المواطن عن إيداع 1.8 مليار ريال سعودي مخصص دعم في الحسابات البنكية للخبراء المتعلقة بالدعم في الأشهر الماضية، و 16.5 مليون ريال سعودي تعويضات بأثر رجعي عن الدفعات الماضية لحساب المواطن السعودي. ولذلك تم الإعلان عن تنفيذ تدابير الرقابة المتعلقة بالدعم، والأفراد المستقلون أيضا، بالإضافة إلى ذلك تم تعليق المستفيدين والمستفيدات الجدد فقط من الخطة.

ويوجد بعض المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن يريدون تغيير رقم الحساب المصرفي، ولذلك يوجد خطوات التي يتبعها المستفيد الذي يريد اتباعها لكي يتم تغيير، أو تعديل الحسابات المصرفية لافادة المواطنين السعوديين.

خطوات تغيير رقم IBAN الخاص بالبنك :

يجب على المستفيد تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن ca.gov.sa يجب على المستفيد أن ينقر فوق تفاصيل الطلب مباشرة. يجب إدخال معلومات الحساب المصرفي أيضا. يلزم المستفيد بتغيير العبارة بالرقم الجديد، وحفظها.

ولذلك تم الإشارة على أن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن نسبة أرباب الأسر قد بلغ حوالي 92 % أما بالنسبة لأرباب الأسر فقد بلغت نسبتهم حوالي 8% حيث أن تم الايضاح على أن نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% ولذلك تم الإعلان على أن شكل الذكور المستقلون حوالي 57 % ولذلك تم التأكد على أن 85% من إجمالي المستقلين الذين تحصلوا على الاستحقاق المادي الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي المخصص للمستفيدين، ولذلك سوف يتم صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو الجاري 2021م وهذا استثناء لأن يوم الصرف وهو يوم السبت الموافق 10 يوليو يوافق عطلة رسمية.