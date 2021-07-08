نتائج شهادة التعليم الأساسي التاسع لعام 2021 وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج شهادة التعليم الأساسي التاسع لعام 2021 ، أعلنت وزارة التربية السورية عن الميعاد التي سوف يظهر فيه نتائج التاسع ، حيث تم الانتهاء من رصد جميع الدرجات ، و إرسالها إلى الموقع ، حيث من المقرر الاعلان عن نتيجة قريبًا ، فينتظر جميع الطلاب بسوريا معرفة النتيجة ، حيث شهدت الفترة الماضية امتحانات التاسع ، و كانت وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا ، و نجد هناك نسبة نجاح كبيرة بين الطلاب و الطلاب في انتظار نتائج التعليم الأساسي ، و تتميز الوزارة بالدقة و السرعة في تقديم النتائج التي يبحث عنها الطلاب ، و تم الانتهاء من جميع رصد الدرجات ، و حيث تعلن الوزارة عن النتيجة خلال ساعات.

موعد إعلان نتائج التاسع لعام 2021

أعلنت وزارة التربية بسوريا عن موعد ظهور النتيجة الي من المقرر ترقب الإعلان عن بدايه من يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر تموز الحالي، في كافة محافظات سوريا ، و وفرت وزارة التربية بسوريا موقع خاص بها لظهور عليه نتيجة التعليم الأساسي و الإعدادية الشرعية ، كما عملت الوزارة على توفير موقع آخر لظهور عليه نتيجة الثانوية العامة و الصف التاسع ، حيث يستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة دون الذهاب الى المدرسة ، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا ، و هذا يمثل خطورة على صحة الطلاب.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي التاسع لعام 2021

عملت وزارة التربية بسوريا على توفير موقع الخاص بالوزارة للظهور عليه النتيجة من خلال الدخول عليه ، و إدخال البيانات المطلوبة ، كما نجد هناك موقع آخر من الممكن الحصول على النتيجة من خلاله و هو موقع علو للجميع ، و بذلك ممكن الحصول على النتيجة من خلال رقم الاكتتاب الخاصة بوزارة التربية بسوريا، و تعمل دائما الوزارة على توفير كافة الخدمات للطلاب و توفير كل الوسائل للحصول على النتيجة ، و هذا يجعل الطالب في راحة دون وقوع عليه أي ضرر ، يهدد من صحة الطلاب و سلامتهم.