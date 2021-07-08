كورونا فى ألمانيا .. الإصابات تعاود الارتفاع بسبب دلتا الهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى ألمانيا، تسجيل 985 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و48 وفاة، خلال آخر 24 ساعة، فى إشارة إلى عودة ارتفاع أعداد المصابين بعد أن تراجعت منذ ما يزيد عن شهرين.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" إلى 3 ملايين و730 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 91 ألفًا و110 حالات. وأكد المعهد أن 59 بالمئة من الإصابات الجديدة منذ نهاية يونيو، كانت سببها سلالة "دلتا" التى كان أول ظهور لها فى الهند، هى تعد أشد الطفرات عدوى.

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