حجز موعد لذبح الأضحية ١٤٤٢ إلكترونياً عبر موقع مسالخ الجبيل الصناعية

كيفية حجز موعد لذبح الأضحية ١٤٤٢ إلكترونياً، تزايد البحث كثيراً خلال الفترة الحالية عن خدمة حجز الموعد الإلكتروني لذبح الأضاحي ١٤٤٢، فمع تعرض البلاد للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية من جراء تفشي جائحة كورونا المستجد كان من الضروري أن تقدم حكومة المملكة الخدمة الإلكترونية، لحجز موعد لذبح الأضاحي، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا بين المواطنين والمقيمين بالمملكة، ورغبة المملكة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية من تباعد المواطنين والحد من الازدحام، وتم إتاحة الحجز إلكترونياً من خلال مسالخ الجبيل الصناعية، والأن سوف نتعرف على كيفية حجز موعد لذبح الأضحية إلكترونياً من عبر موقع ثقفني فتابعونا.

رابط حجز موعد لذبح الأضحية ١٤٤٢

يتيح مسالخ الجبيل الصناعية البرنامج الإلكتروني حيث يقدم خدمة مميزة للمواطن، حيث يتم حجز موعد لذبح الأضاحي إلكترونياً دون الذهاب إلى الجهة المختصة ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى موقع أضحية.

يتم تحديد خدمة المواعيد، ثم قم بكتابة جميع المعلومات اللازمة.

ثم يجب اختيار أقرب مسلخ من المدينة التي يعيش فيها المتقدم.

كتابة جميع البيانات لتأكيد الحجز.

سعر الأضاحي في السعودية لعام 2021-1442

يتم تحديد سعر الأضحية كل عام عن طريق جمعية البير المتواجدة بمنطقة الشرقية بالمملكة، ويعد هذا الوقت هو الوقت المناسب لتحديد السعر، فقد تحركت وسائل البحث في المملكة عن البحث عن الأسعار الجديد للأضاحي، وقد أعلنت جمعية البير عن قيمة الاسعار وجاءت كالآتي :

أولاً، اسعار اضاحي السواكني 1.150 ريال سعودي.

ثانياً، سعر أضحي النعيمي 14.900 ريال سعودي.

ثالثًا، اضحى روما جاء سعره ١.٠٨٠ ريال سعودي.

موعد عيد الأضحى 2021 في السعودية

ومن الجدير بالذكر أن موعد عيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذو الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعد اليوم الأول من ذو الحجة يوم الأحد الموافق 11 يوليو الجاري من خلال اللجنة الفلكية، وأكد معهد الحسابات الفلكية أن يوم العيد سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، وأن يوم الإثنين هو يوم وقفة عرفات، ومن المتعارف عليه أن أيام العيد يحصل فيها الموظفون على الإجازات خلال الأربعة أيام.