رابط التسجيل في التطبيقي للمستجدين وطريقة التسجيل عبر banner paaet edu kw

رابط التسجيل في التطبيقي للمستجدين أحد أكثر الخدمات الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنين بالكويت، حيث شهدت الأيام الاخيرة إعلان رسمي من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت عن تفاصيل تقديم طلب القبول بالهيئة، حيث تم الاعلان عن موعد التسجيل للطلاب للعام الدراسي الجديد في كافة المعاهد الكليات التابعة للهيئة، كما تم الاعلان رسميا عن الرابط الالكتروني المستخدم في التسجيل للطلاب والذي يتم عن طريقه تسجيل رغبات الالتحاق بالنسبة للطلاب، لذلك نستعرض الآن من خلال هذا المقال كافة بتفاصيل المتعلقة بالتسجيل في التطبيقي للمستجدين وطرح الرابط الالكتروني المستخدم في التسجيل.

رابط التسجيل في التطبيقي للمستجدين

كشفت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت عن الرابط الالكتروني المخصص لعملية التسجيل من قبل المستجدين في العام الدراسي الجديد لكافة الكليات والمعاهد المختلفة التابعة للهيئة، على أن يتم ذلك بسهولة من خلال الدخول الى هذا الرابط مباشرة، حيث تتم علمية التسجيل من خلال الموقع الذي تم تحديده، وكذلك التزام الطلاب بنسب القبول والتي تم الاعلان عنها لتكون 60% بالنسبة لكلية العلوم التجارية بالنسبة للعلمي والادبي، كما تم تحديد نسبة القبول بالنسبة لكلية التربية 70%.

موعد التسجيل في التطبيقي للمستجدين

تم تحديد الموعد الرسمي الذي يتم من خلاله عملية التسجيل في التطبيقي للمستجدين للعام الدراسي القادم 2021/2022، حيث من المقرر أن عملية التسجيل قد بدأت من يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يوليو، على أن تستمر علمية التسجيل حتى يوم الخميس الذي يوافق 29 من الشهر نفسه، على أن يتم التقديم من خلال طلاب حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما يتم الإلتزام بالرابط الالكتروني المخصص لإتمام عملية التسجيل بشكل الكتروني، وتتم عملية القبول تبعا لنسب القبول المعلنة رسميا خلال الايام الاخيرة من قبل الهيئة العام للتعليم التطبيقي.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت

في حال وجود أي مشكلات واجهت الطالب أو الطالبة في الدخول، خصصت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي رقم يمكن للطلاب التواصل معه بكل سهولة وهو 22068036‏، وذلك كي يتمكنوا من الدخول إلى رابط التسجيل في التطبيقي للمستجدين بسهولة.