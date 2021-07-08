السودان يطلع سفراء الدول الآسيوية على موقفه من سد النهضة

جدة - نرمين السيد - استعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير محمد شريف، الأربعاء، لدى سفراء الدول الآسيوية بالسودان، موقف بلاده الثابت من سد النهضة، والذى يعتمد على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم لجميع الأطراف حول ملء وتشغيل السد.





ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد السفير محمد شريف، على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولى لاستخدام المياه العابرة للحدود، الذى ينص على الاستخدام العادل للمياه دون إلحاق أى ضرر بدول المصب، مؤكدًا التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقى مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولى. وأوضح أن طلب السودان عقد جلسة طارئة فى مجلس الأمن الدولى يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولى فى حث الأطراف الثلاثة على الوصول إلى اتفاق فى إطار زمنى لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.

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