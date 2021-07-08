حداد فى هاييتى عقب اغتيال الرئيس مويس

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون سى إن إن الأمريكى، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء أعلن أيضا حالة الحصار فى هاييتى عقب الحادث، معربا عن رغبته فى عدم انزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى.

يذكر أن رئيس هاييتى الراحل قد تم انتخابه فى 7 فبراير عام 2017 ويبلغ من العمر 53 عاما.

من جانبه، قال سفير هاييتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية بوشيت إدموند، إن الشرطة قتلت أربعة من المشتبه بهم فى حادث اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، فيما اعتقلت اثنين آخرين.

وأضاف إدموند فى تصريحات خاصة أدلى بها لتلفزيون "سى إن إن" الأمريكى، أن جميع المشتبه بهم يحملون جنسيات أجنبية، واصفا إياهم ب"القتلة المدربين تدريبا عاليا والمرتزقة" معربا عن اعتقاده بأنه تم اغتيال رئيس هاييتى لسياساته والإصلاحات التى قام بها.

وأشار التلفزيون إلى أن رئيس هاييتى قد لقى حتفه أمس الأربعاء رميا بالرصاص، فى حين أصيبت السيدة الأولى مارتين مويس وتم نقلها إلى أحد المستشفيات فى ولاية (فلوريدا) الأمريكية، من أجل تلقى العلاج حيث أن حالتها حرجة لكن مستقرة.