عاجل.. قانون ألمانى يحظر استخدام رموز وشعارات تنظيم الإخوان الإرهابى

جدة - نرمين السيد - أصدرت السلطات الألمانية، قانونا يحظر استخدام رموز تنظيم الإخوان الإرهابى، بالإضافة إلى منع نشر شعارات داعش وتنظيم القاعدة، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وكانت الاستخبارات الألمانية بتشجيع من أحزاب سياسية وازنة فى البلاد، ركزت فى السنوات الأخيرة على تتبع تمويلات الإخوان والمنظمات المقربة منهم، بهدف تجفيف منابع التمويل الموجه للنشاطات غير المشروعة. وطلبت عدد من الولايات الألمانية ونشطاء وساسة ووسائل إعلام حظر جماعة الإخوان، ووصلت الرسالة إلى استخبارات ألمانيا التى استنتجت أن جماعة الإخوان أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمى "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

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