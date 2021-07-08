لافروف: الهجمات الإرهابية ستزداد فى أفغانستان بسبب انسحاب الوحدات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - واعتبر لافروف فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن ذلك يعود إلى غياب الرغبة لدى الحكومة الأفغانية فى تشكيل حكومة انتقالية، مثلما كان متفقا عليه، فضلا عن حقيقة أن واشنطن تركت إمكانية الحل العسكرى للوضع فى هذا البلد.

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى ستدرس على الفور إمكانية مساعدة طاجيكستان فى حالة هجوم مسلحين عليها من أفغانستان، مؤكدا أنه "إذا وقع هجوم على طاجيكستان، فسيكون على الفور موضوع دراسة منظمة معاهدة الأمن الجماعى".

وشدد وزير الخارجية الروسى، على أنه نتيجة الانزلاق فى العملية السياسية فى أفغانستان تتشكل منافذ يستغلها مقاتلو تنظيم (داعش)، لافتا إلى أن التنظيم المتشدد ينتشر بشكل مقصود فى المقاطعات الشمالية لأفغانستان، على الحدود مع حلفائنا".

وفى وقت سابق، قال لافروف إن الوضع فى أفغانستان يشهد تدهورا بشكل سريع، وشدد على أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لوقف أى عدوان ضد حلفائها فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى، بما فى ذلك استخدام قاعدتها العسكرية على الحدود الطاجيكية الأفغانية.