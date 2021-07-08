دانت دول مجلس الأمن الدولي بشدة اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، على أيدي مسلحين مجهولين، ودعت إلى الملاحقة القضائية السريعة لمرتكبي الجريمة.
ودعت دول المجلس في بيان جميع الأطراف السياسية في هايتي إلى الامتناع عن العنف والتحريض على العنف، والتزام الهدوء وتجنب الأعمال التي يمكن أن تسهم في زيادة عدم الاستقرار.
يذكر أن مقر الرئاسة في هايتي تعرض لهجوم مسلحين مجهولين يوم الأربعاء، مما أسفر عن اغتيال الرئيس، جوفينيل مويس، وإصابة زوجته مارتين بجروح بالغة.
وشهدت هايتي في الفترة الأخيرة حالة من الانفلات الأمني جراء عنف العصابات الذي أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من بعض المناطق في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن يدين بشدة اغتيال رئيس هايتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.