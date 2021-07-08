الهند تسجل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 و817 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الخميس تسجيل 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 817 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405028 منذ بدء الجائحة.

ويقترب عدد حالات الإصابة في الهند بفيروس كورونامن حاجز 31 مليونا مع تسجيل الحالات الجديدة.

واستقال 12 وزيرا هنديا الأربعاء بينهم وزير الصحة الذي واجه انتقادات بسبب إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.