نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز البطاقة الوطنية العراق 2021 وكيفية ملء الاستمارة وأبرز الاستثناءات عبر nid moi gov iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز البطاقة الوطنية العراق 2021، حيث تستمر عمليات البحث في هذا التوقيت عن خدمة الحجز الالكتروني السريع للبطاقة الموحدة، وهي الخدمة الالكترونية التي أتاحتها وزارة الداخلية العراقية للمواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك للحصول على موعد مسبق من خلال التسجيل الكترونيا لكي يتم زيارة مكاتب مديرية شئون البطاقة الوطنية في جميع محافظات العراق المختلفة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، وسوف نستعرض الآن من خلال هذا المقال التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على حجز استمارة البطاقة الموحدة الكترونيا من خلال موقع مديرية شئون البطاقة الوطنية بالعراق.

حجز البطاقة الوطنية العراق 2021

تمثل البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين في العراق أهمية كبيرة في توفير كافة المعلومات الخاصة بالمواطنين والتي تتضمن معلومات الميلاد والعنوان وكافة المعلومات منذ الميلاد وحتى الوفاة، وهي الفاعلية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية لتقوم بتكوين قاعدة بيانات مركزية تشمل كافة الأشخاص المتواجدين في العراق، بالإضافة الى التسهيل على الأشخاص عملية الحصول على البطاقة من خلال التسجيل الالكتروني عبر موقع مديرية شئون البطاقة الوطنية في العراق.

رابط الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية بالعراق 2021

وفرت وزارة الداخلية العراقية للمواطنين امكانية الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة من خلال التسجيل والحجز المسبق الكترونيا بسهولة لتوفير الوقت والجهد على الاشخاص، حيث تتم آلية هذه العلمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه في البداية إلى الموقع الرسمي الخاص بمديرية شئون البطاقة الوطني في العراق.

يتم اختيار خدمة الحجز الالكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة من ضمن الخدمات المختلفة المتاحة عبر الموقع.

يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح.

اختيار الموعد المناسب للمستخدم.

ادخال رقم الهاتف بشكل صحيح.

عقب ادخال كافة البيانات يتم الضغط على ارسال الطلب.

كيفية ملء استمارة البطاقة الوطنية

هذا شرح تفصيلي لطريقة ملء استمارة البطاقة الوطنية العراقية بكل سهولة.

استثناءات البطاقة الوطنية

هناك 22 حالة يتم إستثنائها من حجز البطاقة الوطنية العراق 2021 مثل تغيير اسم أو لقب، وتغيير معلومات السكن، وتأشير وفاة أو تسجيل ولادة، تسجيل الطلاق أو تسجيل الزواج، تصحيح حالة إجتماعية أو تصحيح مهنة أو تصحيح محل ولادة أو تصحيح توليد، ونقل القيد وغيرها من الاستثناءات التي حددها القانون تيسيراً على المواطنين.